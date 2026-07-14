(ANSA) - MILANO, 14 LUG - Un app a disposizione delle persone con disabilità con una mappa interattiva per scoprire il territorio del Pavese. L'applicazione, presentata oggi a Pavia nell'ambito del progetto 'Stai2' per il turismo accessibile, sarà disponibile dal prossimo autunno e guiderà l'utente attraverso i percorsi più significativi, indicando anche livelli di accessibilità fisica e sensoriale.

L'app nasce su iniziativa di Anmic regionale (Ente Nazionale di tutela e rappresentanza delle persone con disabilità: "Regione continua a investire in un modello di turismo sempre più accessibile e inclusivo, con l'obiettivo di garantire la possibilità di conoscere e vivere il nostro patrimonio storico, culturale e paesaggistico senza barriere - commenta l'assessora lombarda alla Disabilità Elena Lucchini -. Questo progetto rappresenta un esempio concreto di questa visione: un'iniziativa che non si limita ad abbattere le barriere fisiche e sensoriali, ma promuove il coinvolgimento diretto delle persone con disabilità nella progettazione dei percorsi".

"La Provincia di Pavia - ha aggiunto Giovanni Palli, presidente della Provincia - è orgogliosa di essere capofila di Stai2, un progetto da 6,1 milioni di euro che, in 24 mesi di attività tra giugno 2025 e giugno 2027, mette in rete oltre 60 partner nelle province di Pavia e Sondrio attorno a 20 azioni concrete sul territorio, dagli interventi infrastrutturali alla formazione, fino a 20 nuovi tirocini per l'inclusione lavorativa". (ANSA).

