(ANSA) - PERUGIA, 01 LUG - Per la prima volta si potrà ammirare in Umbria un Van Gogh. Dal 2 luglio al 27 settembre alla Galleria nazionale dell'Umbria sarà infatti esposto "L'Arlesiana" di Vincent Van Gogh. Al museo perugino è arrivato con un prestito straordinario concesso dalla Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea di Roma, come terzo capitolo del progetto "Un capolavoro a Perugia" dopo le precedenti esposizioni con le opere "Le tre età" di Gustav Klimt e "Nu couché" di Amedeo Modigliani.

"Van Gogh e gli italiani a Parigi, L'Arlesiana tra i ritratti femminili del secondo Ottocento" è il titolo completo della mostra, curata da Costantino D'Orazio e Aurora Roscini Vitali, visto che, come nei casi precedenti, anche questa esposizione è concepita come un percorso di avvicinamento al capolavoro e include perciò la presenza di uno spazio preliminare, al fine di illustrare il contesto storico-critico di riferimento. Inoltre, l'utilizzo di un ambiente immersivo consente di ripercorrere attraverso proiezioni-video aspetti salienti dell'universo formale, tecnico e culturale dell'artista di riferimento.

Il dipinto ritrae Madame Ginoux, proprietaria del Café de la Gare ad Arles, uno dei soggetti più cari al pittore brabantino, che lo ripropone in differenti occasioni. La versione della Gnamc, come ha ricordato la direttrice Renata Cristina Mazzantini, appartiene alla fase successiva allo spostamento volontario nell'ospedale psichiatrico di Saint-Rémy-de-Provence, durante il soggiorno che va dal maggio del 1889 al maggio dell'anno successivo, poche settimane prima della morte. Usando un disegno di Gauguin, rimasto in suo possesso dopo la precipitosa fuga dell'amico, Van Gogh realizza un'immagine ricca di significati personali, associazioni biografiche e mentali, affetto e senso di catarsi. Come specificato dalla critica, Vincent utilizza il genere del ritratto come esercizio, a volte sfibrante, per l'esplorazione del sé. (ANSA).

