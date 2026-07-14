Dal 14 luglio tornano gli appuntamenti dedicati alle visite serali con 'Una Notte al Colosseo, un percorso guidato che consente di vivere uno dei luoghi simbolo dell'antichità romana lontano dall'afflusso delle ore diurne. Le visite, a numero chiuso e condotte da personale specializzato, permettono di approfondire la storia, l'architettura e le vicende dei monumenti attraverso itinerari studiati appositamente per la fruizione serale.

"Con Una Notte al Colosseo il PArCo rinnova il proprio impegno nel coniugare tutela, ricerca e valorizzazione, offrendo esperienze di visita fondate sul rigore scientifico e sulla qualità della narrazione, affinché il patrimonio possa essere sempre più accessibile, comprensibile e condiviso da un pubblico ampio e diversificato", dichiara in una nota il Direttore del Parco archeologico del Colosseo, l'architetto Simone Quilici.

Ogni martedì e giovedì, dalle ore 20.00 alle 23.00, i visitatori avranno la possibilità di accedere al Colosseo per un percorso guidato della durata di circa 60 minuti. L'itinerario - con partenza dal fornice Nord, anticamente entrata principale dell'Imperatore - si snoda lungo il I ordine, il piano dell'arena da cui si potrà avere una visione completa della cavea, e i sotterranei, dove è possibile visitare l'esposizione permanente Spettacoli nell'Arena del Colosseo. I protagonisti.

L'itinerario offre una prospettiva privilegiata sul monumento, approfondendo il racconto dei grandi spettacoli dell'antichità, dalle cacce (venationes) ai combattimenti gladiatorii (munera).

Le visite si svolgono con prenotazione obbligatoria e per un numero limitato di partecipanti (massimo 25 persone per turno). Per maggiori dettagli e aggiornamenti sul programma: www.colosseo.it. (ANSA).

