(ANSA) - ROMA, 11 NOV - Come reliquie sacre riemergono dal passato testimonianze inedite che ingrossano il mito che si è sviluppato attorno alla figura dell'artista più visionario, dello straordinario interprete, del grande innovatore dei linguaggi del teatro contemporaneo, che fu Carmelo Bene. Apre al Macro di Roma 'Una stanza per Bene. Tracce di quattro lavori di Carmelo Bene', una mostra che riunisce nello Studio 2 del museo dell'arte contemporanea della Capitale materiali inediti, soprattutto fotografici, recentemente ritrovati e legati ai primi lavori teatrali dell'artista: Addio porco, Caligola, Salomè e S.A.D.E.

Sono lavori di cui non si aveva alcuna memoria documentale e il cui ricordo della messa in scena era stata "tramandata" unicamente grazie alla memoria di chi vi aveva assistito, alimentando racconti, aneddoti e ricostruzioni leggendarie. Invece grazie a quella "pratica di culto e - scherzano i curatori - inevitabile idolatria" che alcuni studiosi hanno coltivato negli anni nei confronti di Carmelo Bene, un gruppo di collezionisti ha setacciato mercatini, archivi e collezioni private, riuscendo ad accendere una luce sulla storia di quei quattro spettacoli realizzati tra il 1959 e il 1974. Ed è proprio grazie alla perseveranza di questa sorta di "setta" che, "come per ogni forma di culto va alla ricerca della riesumazione del corpo del santo perduto" sono spuntate dal passato queste testimonianze uniche dicono i curatori Claudio Fazzini, Giuseppe Garrera e Federico Primosig, appassionati "apostoli" del Maestro.

L'opportunità arriva dalla digitalizzazione e dall'ormai generale opera di dismissione del patrimonio analogico degli archivi che ha di fatto invaso i mercatini dell'usato di fotografie che arrivano dagli archivi di giornali, riviste. Come detective o cani da tartufo, questi studiosi di Bene hanno scavato nella polvere e, prede di "pusher di fotografie" un pezzo alla volta hanno riesumato rullini o stampe, 'provini a contatto' di foto di questi spettacoli che non sono mai state pubblicate. È materiale grezzo, non classificato, foto che sono "fantasmi, apparizioni" ma che danno forma alla memoria, che materializzano il mito.

Il progetto sarà articolato in quattro capitoli, ognuno per uno spettacolo e comincia appunto con Addio porco di cui si può vedere, tra l'altro, la famosa mangiata sul palco, quella performance in cui Bene e gli altri attori cucinano e si siedono a mangiare pastasciutta: "dalle foto ci accorgiamo che è addirittura un atto intero! Ci accorgiamo di quanti sono gli spettatori, perché abbiamo anche le foto verso il pubblico: 4 sedie davanti e 4 dietro", che cercano di raccapezzarsi, "di capire il messaggio, cosa sta succedendo".

Riusciamo ad 'incarnare' quelle che per anni erano solo descrizioni e testimonianze" dicono i curatori. Ma certo non ci sono gli audio, ci sono volti non identificati, "non sappiamo chi è, neppure se si tratti di un attore" se era una prova o uno spettacolo. Anche con questa mostra il museo continua ad esplorare incroci tra forme diverse d'arte: in questo caso, dice la direttrice del Macro, Cristiana Perrella, "quello che parte dai materiali 'grigi', cioè tutto quel materiale che in qualche modo può essere considerato parte di archivio che documenta, racconta, parti del passato anche recente che in certi casi, proprio nelle trasformazioni rapidissime negli ultimi decenni, rischia di essere dimenticato, anche proprio di scomparire".

(ANSA).

