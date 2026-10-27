Un’icona architettonica degli anni Quaranta rinasce in chiave contemporanea a Roma con l'apertura di Thompson Rome, hotel di 69 camere tra arte, design e viste panoramiche sulla Città Eterna. Situato in via delle Botteghe Oscure, l’hotel si trova a pochi passi da Piazza Venezia e a breve distanza a piedi dal Foro Romano, dal Pantheon e dal Colosseo.

Nel corso della ristrutturazione sono stati restaurati con cura gli elementi architettonici originali, tra cui una scenografica scala in marmo. I lavori hanno inoltre riportato alla luce, dopo decenni, una parete scultorea e una pavimentazione intarsiata dell’artista italiano Gio Pomodoro. Entrambe le opere sono state conservate e hanno ritrovato un ruolo di primo piano negli spazi dell’hotel che sorge nei pressi dell’antica Crypta Balbi, testimonianza della stratificazione urbana di Roma, in una zona che nei secoli ha preso forma grazie al passaggio e agli scambi di mercanti, pellegrini, artisti, studiosi e viaggiatori provenienti da tutta l’area mediterranea e dall’Europa.

La collezione custodita nell’hotel comprende opere di artisti legati alla Scuola Romana e alla Scuola di Piazza del Popolo, accanto a lavori contemporanei che riflettono la storica apertura culturale di Roma e le influenze internazionali che l’hanno attraversata. Tra gli artisti presenti figurano Francesco Del Drago, Giangaetano Patanè e Guido Strazza.

“Roma ha un’identità così forte che abbiamo voluto partire proprio dalla città per dare forma a Thompson Rome” dice Amar Lalvani, Chief Creative Officer di Hyatt Corporation e President & Creative Director di The Lifestyle Group, Hyatt. “L’edificio, il quartiere che lo ospita, la cucina, le persone e le abitudini dei romani hanno contribuito a definire l’anima dell’hotel. Volevamo creare un Thompson che si sentisse a casa a Roma, un luogo che i viaggiatori desiderano scoprire e nel quale i romani abbiano voglia di tornare”.