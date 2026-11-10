(ANSA) - BOLOGNA, 10 NOV - 'Uno sguardo inedito': è quello di Giacomo Puccini sul mondo, attraverso la sua macchina fotografica, ed è il titolo della nuova mostra allestita alla Galleria Modernissimo di Bologna dal 3 dicembre al 4 aprile con gli scatti inediti realizzati dal compositore, una testimonianza dei luoghi della sua vita e dei suoi viaggi in tutto il mondo.

Puccini fu uno degli uomini più fotografati del proprio tempo, ed è stato fotografo a sua volta.

L'esposizione - promossa dalla Fondazione Cineteca di Bologna e dalla Fondazione Simonetta Puccini per Giacomo Puccini di Torre del Lago - permette di scoprire con quali occhi guardasse il mondo attraverso la scoperta di oltre 300 negativi, scattati a inizio Novecento con la sua Kodak panorama, recentemente ritrovati tra le carte del suo archivio e per la prima volta resi visibili.

A partire da questi scatti inediti, e grazie a una selezione di fotografie e documenti originali, la mostra costruisce un percorso visivo sull'universo di Puccini e, attraverso il suo stesso sguardo, raccoglie istantanee sui legami familiari, le amicizie e le connessioni con il suo tempo, nei luoghi a lui più vicini e da lui più amati come in quelli più lontani visitati nei lunghi viaggi in Africa e nelle Americhe.

Testimone d'eccezione del suo tempo, Puccini si misura con un nuovo mezzo tecnologico ed espressivo, la fotografia, e ne esplora appieno le potenzialità. È come se la scelta del formato panoramico aprisse il suo sguardo al futuro: un grande palcoscenico, ma allo stesso tempo schermo panoramico come quello che avevano immaginato gli inventori del cinema, i fratelli Lumìère, per il loro Cinématographe Géant. Puccini ha fatto un uso sfaccettato di questo formato panoramico, diventato di volta in volta diario intimo, taccuino visivo per la costruzione delle proprie opere, potente mezzo di autopromozione. Un patrimonio di immagini rare che contribuiscono a capire meglio la lunga transizione dall'Otto al Novecento, dal teatro alla riproduzione della realtà, nella quale Puccini si conferma artista capace di vivere, come pochi altri suoi coetanei, le sfide della propria epoca. (ANSA).

