Vacanze sulle neve italiana sempre più amate, anche dagli stranieri. Il fatturato del sistema nazionale della montagna bianca nell'inverno 2026-27 salirà a quota 12 miliardi 836 milioni di euro in crescita di oltre 636 milioni (+5,2%) sul dato a consuntivo della stagione scorsa secondo le stime dell'Osservatorio italiano del turismo montano di Jfc. "L'inverno 2026/2027 sarà una stagione positiva, ma a due velocità - dice Massimo Feruzzi, Ceo di Jfc - le presenze complessive cresceranno del +4,1%, ma esclusivamente grazie alla clientela straniera, in aumento del +5,7%, mentre le presenze italiane caleranno del -3,4%, con le famiglie che arretrano del -7,4%". In tre stagioni l'indice di internazionalizzazione è passato dal 44,9% al 51,4%. I maggiori flussi sono attesi dalla Polonia (indicata dal 23,2% degli operatori), dalla Germania (13,9%) e dalla Repubblica Ceca (13,6%), mentre i maggiori indici di crescita arriveranno da Polonia, Repubblica Ceca e Stati Uniti. Gli ospiti stranieri soggiorneranno mediamente 6,4 notti, gli italiani 4,1. Del resto trascorrere un soggiorno invernale sulla neve costerà, nell'inverno 2026/2027, in media il 5,6% in più rispetto allo scorso inverno.

Gli aumenti più elevati riguardano i weekend ed i periodi di alta stagione negli alberghi (+8,2%) ed i servizi di bar e ristorazione (+7,9%); le camere ed i servizi alberghieri crescono del +6,6%, gli skipass del +4,6%, le scuole di sci del +3,4%, mentre le settimane bianche restano quasi stabili (+0,8%). Per una settimana bianca, la spesa media di un adulto sarà di 1.573 euro (+1,8%), mentre una famiglia di tre persone spenderà circa 4.101 euro (+2,1%). Un weekend sulla neve comporterà un costo medio di 669 euro per un adulto (+7,6%) e 1.899 euro per una famiglia (+7,1%). Il desiderio di neve resta altissimo, dunque, con il 70% degli italiani intende fare una vacanza in montagna, ma la scelta è sempre più ponderata, attenta al prezzo e legata all'ultimo momento: ad oggi, di questi, ha già prenotato il 34,4%. Ad ottobre l'inflazione è salita al 5,4% e a settembre l'indice di fiducia dei consumatori è sceso a 91,2 punti. Gli italiani non rinunciano alla neve, ma cercano di risparmiare: pranzo al sacco al posto del rifugio, appartamento invece dell'hotel, skipass plurigiornaliero invece del settimanale.

Dal 30 dicembre al 3 gennaio le destinazioni alpine ed appenniniche vivranno il loro vero sold out annuale: piste affollate, ristoranti full, alberghi, ville e appartamenti a prezzi altissimi, après-ski presi d'assalto. Positive anche le attese per l'Epifania e per il Carnevale, che il 34,5% degli operatori giudica ottimo, mentre per il Natale il 16,7% degli operatori prevede un andamento scarso. Preoccupano invece le settimane bianche: un operatore su tre esprime forte timore, a conferma della tendenza verso soggiorni sempre più brevi. Nel complesso, il 62,7% degli operatori giudica positiva la stagione. Il noleggio di attrezzature sportive si conferma una scelta diffusa: le attrezzature noleggiate rappresenteranno il 64,2% del totale circolante sulle piste. Gli sciatori italiani trascorreranno in montagna in media 21,9 giornate (-9,1% rispetto alla scorsa stagione), di cui 18,8 dedicate allo sci, con 4 ore e 20 minuti al giorno sugli sci.

Dopo anni di crescita cala leggermente il numero degli italiani che praticano almeno una disciplina sportiva sulla neve: nell'inverno 2026/2027 saranno 4 milioni 271mila, 8.500 in meno rispetto alla scorsa stagione. È la prima flessione nel periodo post Covid, legata soprattutto al costo della vacanza per le famiglie e all'abbandono dello sci da parte di una quota di Baby Boomer. Stabile lo sci alpino (2.588.500 praticanti), in calo lo snowboard (-15,3%) e lo scialpinismo (-3,9%), in crescita il freestyle (+14,4%) e le altre discipline (+57,1%). Sempre presenti la preoccupazione per la riduzione della neve naturale: su una scala da 1 a 10 il livello medio è pari a 7,95 e il 65,2% indica un valore tra 8 e 10. Sulla prima parte della stagione pesa inoltre l'incognita di El Niño, che secondo diversi studi internazionali sarà il più intenso registrato dal 1950: certa la sua presenza, ancora impossibile prevedere come inciderà su temperature e precipitazioni nevose nelle singole destinazioni.