(ANSA) - ROMA, 10 NOV - Vacanze sulle neve italiana sempre più amate, anche dagli stranieri. Il fatturato del sistema nazionale della montagna bianca nell'inverno 2026-27 salirà a quota 12 miliardi 836 milioni di euro in crescita di oltre 636 milioni (+5.2%) sul dato a consuntivo della stagione scorsa secondo le stime dell'Osservatorio italiano del turismo montano di Jfc. Complessivamente in aumento del +4,1% anche le presenze.

Ma mentre i pernottamenti degli italiani sono in calo del -3.4% (sono soprattutto le famiglie a dover rinunciare o abbreviare le vacanze), salgono del 5.7% quelli degli stranieri (ad avere i maggiori indici di crescita Polonia, Repubblica Ceca e Stati Uniti). Nel dettaglio sarà pari a 6 miliardi 392 milioni il fatturato del sistema ospitale nella sua complessità di strutture ricettive alberghiere ed extraalberghiere (alberghi, villaggi, B&B, residence, baite, chalet, agriturismi, case vacanza, alloggi in affitto, etc.). Rispetto alla stagione invernale scorsa, il cui fatturato consuntivo è stato pari a 5 miliardi 951 milioni, si prevede un incremento di fatturato del +7,4%, quantificabile in oltre 440 milioni circa in più. E' di 4 miliardi 987 milioni il fatturato dei servizi quali noleggio attrezzature, maestri di sci, skipass ed impianti di risalita vari, etc., vale a dire i servizi collegati alla pratica delle discipline sportive sulla neve. Il fatturato consuntivo dello scorso anno è stato pari a 4 miliardi 828 milioni e si registra un incremento di fatturato del +3,3% (159 milioni circa in più).

Ad altri servizi quali ristorazione, commercio, attività ricreative e di divertimento, etc. sarà detinato 1 miliardo 457 milioni Lo scorso il fatturato complessivo è stato a consuntivo di 1 miliardo 420 milioni e si registra un incremento di fatturato del +2,6% (37 milioni in più). (ANSA).

