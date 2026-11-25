(di Laura Valentini) (ANSA) - ROMA, 25 NOV - A 25 anni di distanza dall'ultima esposizione torna a Roma una grande mostra dedicata a Diego Velázquez, maestro spagnolo del Seicento ritenuto tra i geni pittorici di tutti i tempi, i cui dipinti sono assai rari in Italia nonostante proprio nella penisola l'artista compì un viaggio in età giovanile che contribuì non poco a definire il suo rapporto con l'antico dimostrandosi fondamentale per la sua formazione. Con il titolo 'Velázquez e l'Italia', a cura di Guillaume Kientz, Thomas Clement Salomon e Yuri Primarosa, la mostra arriverà a Palazzo Barberini l'11 marzo e fino all'11 luglio 2027, puntando a replicare il successo di pubblico di Caravaggio 2025 e di Bernini e i Barberini. I biglietti sono disponibili online dal 26 novembre.

"Questa mostra è il frutto di un lavoro durato tre anni - spiega il direttore delle Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma Thomas Clement Salomon - e non vuole essere una monografica su Velázquez, ma studiarne la sua relazione con l'Italia dove venne in due distinti viaggi: tra il 1629 e il 1631 e tra il 1649 e il 1651, due soggiorni decisivi per la sua carriera e attraverso i quali vogliamo mostrare al pubblico quello che accadeva in Europa in quegli anni", tra Spagna e Italia ma non solo.

Per la mostra romana arriveranno oltre 30 opere, di cui 20 del maestro nato a Siviglia nel 1599: "Sono capolavori che saranno al centro di confronti miratissimi", sottolinea Salomon che spiega come i dipinti in prestito provengano dai maggiori musei del mondo. Sono attesi dalla National Gallery di Londra la celebre Venere allo specchio, mentre il Ritratto d'uomo, probabilmente un autoritratto, sarà un prestito del Metropolitan Museum of Art di New York, Marte dal Prado, Ritratto del cardinale Astalli-Pamphili dalla Hispanic Society of America di New York, Ritratto di Donna Olimpia Maidalchani da una collezione privata.

La mostra, realizzata con la collaborazione dell'Hispanic Society Museum & Library di New York, con il patrocino dell'ambasciata di Spagna e con il sostegno del Main Partner Intesa Sanpaolo, si avvarrà inoltre della collaborazione del Museo Nazionale Romano le cui opere, osserva la direttrice Federica Rinaldi, stanno a dimostrare "come gli archetipi classici siano stati per l'artista una straordinaria fonte di ispirazione". Velázquez "è uno degli artisti più influenti e impattanti di tutti i tempi" osserva Guillaume Kientz, uno dei curatori e tra i massimi esperti al mondo del protagonista del barocco spagnolo. "La mostra ne esplora il rapporto con l'Italia secondo un filo cronologico e tematico: il suo primo viaggio è di studio e lo vede arrivare a Venezia, poi a Ferrara, Firenze e finalmente a Roma. Qui ha l'occasione di scoprire e conoscere meglio i maestri antichi, ma anche le tendenze della pittura moderna", dai caravaggeschi a Pietro da Cortona, alla pittura di paesaggio.

Quasi vent'anni dopo il secondo viaggio in Italia in una veste diversa: "Non è più un artista di belle speranze, ma, già pittore della corte del re di Spagna, è un 'art advisor' del sovrano" per cui sovrintende all'acquisto di opere di pregio e rafforza i rapporti con la corte pontificia, come spiega l'altro curatore della mostra, Yuri Primarosa. Questo secondo viaggio, con una permanenza di quasi due anni, coincide con una fase culminante della sua attività, a cui affiancò l'acquisizione di opere, calchi e sculture antiche per le collezioni reali spagnole. (ANSA).

