Un Vermeer del Seicento diventa il punto di partenza per rileggere cinque secoli di colonialismo, scambi commerciali e rapporti tra Europa e popoli indigeni del Nord America. Alla Frick Collection di New York l'artista canadese di origine Cree, Kent Monkman, ha presentato oggi cinque nuovi dipinti ispirati a Officer and Laughing Girl (Ufficiale e ragazza che ride), uno dei tre capolavori del maestro olandese conservati dal museo.

Punto di partenza di un progetto cominciato quattro anni fa è il cappello di feltro di castoro indossato dall'ufficiale olandese nel quadro di Vermeer, dipinto intorno al 1657 e entrato 150 anni fa nelle raccolte del magnate dell'acciaio Henry Clay Frick, il cui lascito nella casa museo su Fifth Avenue costituisce il nucleo fondante della collezione. La scena apparentemente intima e domestica dell'ufficiale con la ragazza che ride ispira a Monkman e al suo alter ego Miss Chief Testikle, fluido nel genere e capace di viaggiare nel tempo e nello spazio, una riflessione sui rapporti tra Europa e Nuovo Mondo, ricordando come la prosperità dell'Olanda del Secolo d'oro fosse strettamente intrecciata ai commerci globali e all'espansione coloniale.

Nato in Canada nel 1965, Monkman è noto per le provocatorie reinterpretazioni dell'arte occidentale in cui introduce personaggi e prospettive esclusi dalle narrazioni tradizionali. Nei cinque dipinti creati per la Frick, ciascuno dedicato a un secolo diverso dal Seicento ai giorni nostri, Miss Chief prende il posto, in una prospettiva ribaltata, della giovane donna di Vermeer. Seduta in una stanza che richiama quella del maestro olandese, la ragazza nativa presenta un calumet della pace all'interlocutore maschile che si trasforma col passare dei secoli: dal primo colono col cappello di castoro a un personaggio alla Jeff Bezos con la testa rasata e lo smartphone in mano che suda in canottiera in una Manhattan contemporanea dove la temperatura sale a causa del global warming.

"Kent Monkman porta alla luce storie poco conosciute celebrando al tempo stesso la bellezza, l'irriverenza e i legami fondamentali tra gli esseri umani e la Terra", ha dichiarato Aimee Ng, chief curator della Frick. Per Monkman, l'obiettivo è ampliare il significato di immagini che il pubblico crede di conoscere: "Alcuni di questi scambi sono culturali, altri rimandano alla mercificazione delle risorse del Nuovo Mondo e altri ancora sono più ambigui", ha spiegato l'artista auspicando che i cinque dipinti "contribuiscano a colmare alcune delle lacune nelle nostre storie condivise".

L'iniziativa si inserisce nella tradizione della Frick di invitare artisti contemporanei a confrontarsi con i capolavori della collezione, "dimostrando che i Grandi Maestri sono ancora fonti di ispirazione", ha detto il direttore Axel Rüger: tra i più recenti, il ceramista britannico Edmund De Waal, l'italiano Giuseppe Penone, lo svizzero Nicholas Party ispirato da Rosalba Carrera e due anni fa l'afro-americano Barklay Hendricks.



