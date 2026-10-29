(ANSA) - PORDENONE, 29 OTT - Un invito a osservare il mondo oltre ciò che appare immediatamente visibile, a riconoscere la fragilità degli equilibri naturali e a interrogarsi sul posto che l'essere umano occupa all'interno di essi: è Unfolding, la mostra della fotografa giapponese Tamaki Yoshida, che sarà inaugurata il 31 ottobre alla presenza dell'artista nel nuovo spazio espositivo Die Gelbe Wand, all'interno dei Mercati Culturali Pordenone. Curata da Marco Minuz, l'esposizione resterà aperta fino al 13 dicembre.

Si tratta, come ricorda il Comune di Pordeneone, della prima grande mostra europea per la fotografa. Il progetto rientra nel dossier di Pordenone Capitale italiana della cultura 2027 e punta a rafforzare il dialogo con la scena artistica internazionale. In mostra due progetti, Negative Ecology e Himizu, attraverso i quali Yoshida indaga le conseguenze dell'intervento umano sugli ecosistemi, sperimentando anche materiali e tecniche fotografiche particolari.

"Uno spazio rimasto a lungo chiuso è diventato un luogo vivo per l'arte e la fotografia contemporanea", ha sottolineato l'assessore comunale alla cultura Alberto Parigi, evidenziando il valore della rigenerazione urbana e della collaborazione tra pubblico e privato.

La mostra è organizzata da Mercati Culturali Pordenone con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia e del Comune.

(ANSA).

