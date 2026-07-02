Un nuovo sito web e una nuova strategia di comunicazione tramite i social sono stati presentati oggi dal Comune di Pordenone per promuovere i Musei cittadini, gli spazi espositivi e gli eventi culturali della città. Obiettivo dell'assessorato alla Cultura è trasformare la conoscenza del patrimonio culturale in comunicazione accessibile per raggiungere pubblici diversi.

Il progetto si inserisce nel percorso che accompagna Pordenone verso il titolo di Capitale italiana della cultura 2027, con l'intento di costruire un ecosistema culturale permanente per il territorio.

Il nuovo portale Pordenone Musei funge da punto di accesso unico ai servizi della rete museale, che include i Musei civici, il Palazzo del Fumetto e il Museo diocesano di arte sacra. Il sito facilita l'organizzazione delle visite, offrendo informazioni sulle collezioni e suggerendo itinerari tematici su architettura e street art. È inoltre possibile pianificare il percorso usufruendo di un biglietto unico, acquistabile online o ai musei aderenti. Un calendario aggiornato presenta visite guidate, laboratori ed eventi, includendo anche spazi espositivi come Villa Cattaneo e l'Immaginario Scientifico.

La strategia di comunicazione digitale si avvale di tecnologia e intelligenza artificiale la quale, alimentata da competenze umane, mira a creare contenuti contestualizzati e calibrati per specifici target.

"Con i nuovi strumenti compiamo un passo decisivo verso il futuro, con un obiettivo chiaro: fare di Pordenone un luogo dove promozione turistica e promozione culturale si parlano e si rafforzano a vicenda", ha affermato l'assessore alla Cultura, Alberto Parigi.

