(ANSA) - BOLOGNA, 28 OTT - La fotografia come strumento di conoscenza, testimonianza e approfondimento in un mondo attraversato da conflitti, crisi e disinformazione è il filo conduttore della mostra World Press Photo 2026, aperta dal 28 ottobre al 29 novembre alla Galleria Modernissimo di Bologna.

L'esposizione presenta una selezione delle immagini premiate nella 69/a edizione del concorso internazionale di fotogiornalismo, nato nel 1955, al quale hanno partecipato 3.747 fotografi di 141 Paesi, con 57.376 fotografie realizzate nel 2025. Promossa dalla Cineteca di Bologna in collaborazione con l'associazione e scuola di fotografia Foto Image, la mostra raccoglie storie selezionate da una giuria internazionale nelle categorie dedicate alle immagini singole, ai reportage e ai progetti a lungo termine.

"Non è una semplice esposizione fotografica, ma uno spazio in cui iniziare a capire che cos'è oggi il mondo", ha detto Gianluca Farinelli, direttore della Cineteca, alla presentazione, evidenziando "il valore del fotogiornalismo in un contesto in cui le notizie rischiano di diventare sempre più rapide e superficiali. I fotografi premiati -ha osservato - dedicano mesi o anni alle storie, restituendone la complessità".

La collaborazione con Foto Image, animata dal fotografo Fulvio Bugani, ha portato dal 2017 le immagini vincitrici anche sul grande schermo di piazza Maggiore. Da alcuni anni alla proiezione si affianca la mostra fisica, arricchita da incontri e occasioni di confronto. Il programma prevede al Cinema Modernissimo anche appuntamenti gratuiti con i vincitori dell'edizione 2026 Paula Hornickel, César Rodríguez e Kiana Hayeri. L'obiettivo, ha spiegato Bugani, è "invitare il pubblico a fermarsi sulle immagini e approfondire le storie che raccontano, dalle guerre al cambiamento climatico, dando spazio a realtà spesso trascurate dall'informazione". Tra le foto esposte si segnalano 'Hijacked Education' di Diego Ibarra Sánchez e ICE Arrests at New York Court di Carol Guzy. (ANSA).

