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Dopo Porto, sgomberata anche a Lisbona la tendopoli dei manifestanti
Piazza del Rossio oggi vuota. Si protestava per le tematiche legate alla casa e il carovita
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Spesa per il welfare record a 693 miliardi, nel 2037 può superare i mille

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Gli artisti in sciopero suonano "Va, pensiero" davanti alla Scala di Milano

Gli artisti in sciopero suonano \"Va, pensiero\" davanti alla Scala di Milano
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Cateno De Luca: “Al partito dei cazzari di Vannacci rispondiamo con il pragmatismo”

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Causa Mediaset, Corona: "Non ho paura, per uccidermi mi devono sparare"

20 ottobre 2026
Causa Mediaset, Corona: \"Non ho paura, per uccidermi mi devono sparare\"
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Cremona, città blindata dalle Forze dell'ordine ma il corteo non c'è

20 ottobre 2026
Cremona, città blindata dalle Forze dell'ordine ma il corteo non c'è
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Maltempo, dopo la Spagna colpito di nuovo anche il sud-est della Francia

20 ottobre 2026
Maltempo, dopo la Spagna colpito di nuovo anche il sud-est della Francia
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Caro-carburanti, Rixi: "Disponibili 480 milioni per gli auto-trasportatori"

20 ottobre 2026
Caro-carburanti, Rixi: \"Disponibili 480 milioni per gli auto-trasportatori\"
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A Gaza si cercano ancora resti e oggetti delle vittime fra le macerie

20 ottobre 2026
A Gaza si cercano ancora resti e oggetti delle vittime fra le macerie
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Al Pronto soccorso arriva SaniTrack, web app che informa i pazienti in tempo reale

20 ottobre 2026
Al Pronto soccorso arriva SaniTrack, web app che informa i pazienti in tempo reale
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Caro-carburante, corteo di trattori nel Barese

20 ottobre 2026
Caro-carburante, corteo di trattori nel Barese
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Ancora scontri a Tirana, manifestanti lanciano molotov e incendiano cassonetti

20 ottobre 2026
Ancora scontri a Tirana, manifestanti lanciano molotov e incendiano cassonetti
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Francia, torna la calma dopo l'ordine di coprifuoco nelle zone della protesta

20 ottobre 2026
Francia, torna la calma dopo l'ordine di coprifuoco nelle zone della protesta
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