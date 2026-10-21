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Dopo Shangai e Barcellona a Cagliari l'Ocean&Climate Village
Mostra dell'Unesco nella base di Prada Luna Rossa
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Lotto, sostituiti 300mila dispositivi in 35mila ricevitorie

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Per il maltempo crolla un albero su un'auto, morto militare 46enne

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Macron contro Trump e Netanyahu: “Fanno campagna elettorale sulle spalle della Francia"

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Milano, al via vertice Comitato ordine e sicurezza dopo weekend di scontri e saccheggi

21 ottobre 2026
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Coprifuoco a Parigi, abitanti della periferia bloccati per la chiusura della metro

21 ottobre 2026
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“Nuova vita alla plastica”, il gruppo Hera inaugura un nuovo impianto di riciclo

21 ottobre 2026
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Scontri a Milano, Magatti: “La repressione rischia di aumentare l’incendio”

21 ottobre 2026
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Scontri a Milano, Magatti: “Per i giovani manifestanti i soldi sono il grande guaritore”

21 ottobre 2026
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Ctcu, la direttrice Gunde Bauhofer parla del V-Market

21 ottobre 2026
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India, bruciate le effigi del re demone Ravana durante la festa indù di Dussehra

21 ottobre 2026
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Sostenitori di Bolsonaro in corteo a Rio prima del ballottaggio con Lula

21 ottobre 2026
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La protesta in India diventa videogioco, Kushwah lancia “Jantar Mantar Chalo”

21 ottobre 2026
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