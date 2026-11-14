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Forlì capitale dell’economia sociale: il festival di Confcooperative, E-ius e Fondazione Terzjus
Un sistema da 1,53 milioni di occupati, 400.000 enti e imprese, 4 milioni e 600 mila volontari
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Autonomi, Meloni: "Per la sinistra sono di serie B, noi aiutiamo chi rischia in proprio"

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Enna, maltrattamenti in una casa di riposo: arrestati i due gestori

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Come funziona il bonus mamme 2026

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Assolombarda, ‘trovare sintesi per arrivare a soluzione per Città Metropolitana’

13 novembre 2026
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Kimi Antonelli al Quirinale regala il suo casco a Mattarella

13 novembre 2026
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Premio della Gentilezza: gli "Yankees" protagonisti

13 novembre 2026
Premio della Gentilezza: gli \"Yankees\" protagonisti
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Lavazza al Guggenheim, tre maestri di Magnum per il calendario 2027

13 novembre 2026
Lavazza al Guggenheim, tre maestri di Magnum per il calendario 2027
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Il Papa in Perù: “Sto superando questo periodo difficile per la mia salute”

13 novembre 2026
Il Papa in Perù: “Sto superando questo periodo difficile per la mia salute”
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Alla COP31 la Fondazione Maire presenta la ricerca "Climate Goals"

13 novembre 2026
Alla COP31 la Fondazione Maire presenta la ricerca \"Climate Goals\"
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Re Carlo III balla alle Bahamas durante una sfilata tradizionale

13 novembre 2026
Re Carlo III balla alle Bahamas durante una sfilata tradizionale
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Perù, un milione di fedeli accoglie Leone sulla papamobile nella spianata di Pimintel

13 novembre 2026
Perù, un milione di fedeli accoglie Leone sulla papamobile nella spianata di Pimintel
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I leader dell'Ue arrivati a Dublino per il vertice sull’Ia

13 novembre 2026
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