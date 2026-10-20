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Francia, torna la calma dopo l'ordine di coprifuoco nelle zone della protesta
Le immagini di place de la Republique, a Parigi. A Lione manifestazione contro i vandalismi
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Caro-carburante, corteo di trattori nel Barese

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Ancora scontri a Tirana, manifestanti lanciano molotov e incendiano cassonetti

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Mattarella: “Violenze inaccettabili, piena solidarietà alle forze dell’ordine”

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Netanyahu a Trump: “Insieme elimineremo la minaccia iraniana”

19 ottobre 2026
Netanyahu a Trump: “Insieme elimineremo la minaccia iraniana”
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Disordini a Parigi, l'attacco a un negozio ripreso dall'interno

19 ottobre 2026
Disordini a Parigi, l'attacco a un negozio ripreso dall'interno
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Mattarella all'Upi: "Il legislatore ha lasciato le Province nel guado”

19 ottobre 2026
Mattarella all'Upi: \"Il legislatore ha lasciato le Province nel guado”
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Presentato nuovo spot Fs alla Festa di Roma, punta su storia e turismo

19 ottobre 2026
Presentato nuovo spot Fs alla Festa di Roma, punta su storia e turismo
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Paura di nuovi disordini a Milano, chiudono i negozi del lusso

19 ottobre 2026
Paura di nuovi disordini a Milano, chiudono i negozi del lusso
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Controlli a tappeto in Duomo a Milano dopo i disordini

19 ottobre 2026
Controlli a tappeto in Duomo a Milano dopo i disordini
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Scontri a Milano, quattro giovani denunciati: “Succederà in tutta Europa”

19 ottobre 2026
Scontri a Milano, quattro giovani denunciati: “Succederà in tutta Europa”
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Scontri a Milano, quattro giovani denunciati: “Grazie alla violenza siamo stati ascoltati"

19 ottobre 2026
Scontri a Milano, quattro giovani denunciati: “Grazie alla violenza siamo stati ascoltati\"
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Ecco cosa troverete sull'Alto Adige di domani, martedì 20 ottobre

19 ottobre 2026
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