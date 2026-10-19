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Genova, lavoratori dell'Ex Ilva di Cornigliano occupano l'aeroporto
Bucci: 'Il piano per non fermare lo stabilimento esiste ed è pronto a partire'
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Spagna, gravi inondazioni nella provincia di Valencia dopo le piogge torrenziali

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Stati Uniti, manifestazione contro Trump nel centro di Los Angeles

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Israele, Golan visita la giornalista attaccata dai coloni: “una vergogna”

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Albania, sesto giorno di proteste a Tirana: Edi Rama rifiuta le dimissioni

19 ottobre 2026
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Si chiude l'Aeronautica Militare Balloon Cup, la premiazione

19 ottobre 2026
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Incendi in Indonesia, operatori soccorrono un orangotango

18 ottobre 2026
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Yemen, ancora scontri fra Houthi ed esercito arabo in appoggio ai regolari

18 ottobre 2026
Yemen, ancora scontri fra Houthi ed esercito arabo in appoggio ai regolari
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Incendi in California, Vigili del fuoco all'opera a Malibu e nella contea di Orange

18 ottobre 2026
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Ucraina ancora una notte sotto i raid russi

18 ottobre 2026
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Milano, assaltato un negozio di articoli sportivi in piazza Castello

18 ottobre 2026
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Francia, le devastazioni all'indomani delle proteste violente

18 ottobre 2026
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Caso David Rossi, Giletti: "Mussari mandante di quello che è un omicidio"

18 ottobre 2026
Caso David Rossi, Giletti: \"Mussari mandante di quello che è un omicidio\"
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