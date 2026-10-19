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La raccolta delle olive in Cisgiordania sorvegliata da soldati e coloni israeliani
I residenti palestinesi del villaggio di Deir Abu Mashal: "Nessuno ci protegge"
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Presentato nuovo spot Fs alla Festa di Roma, punta su storia e turismo

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Paura di nuovi disordini a Milano, chiudono i negozi del lusso

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Controlli a tappeto in Duomo a Milano dopo i disordini

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Scontri a Milano, quattro giovani denunciati: “Succederà in tutta Europa”

19 ottobre 2026
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Scontri a Milano, quattro giovani denunciati: “Grazie alla violenza siamo stati ascoltati"

19 ottobre 2026
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Ecco cosa troverete sull'Alto Adige di domani, martedì 20 ottobre

19 ottobre 2026
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Bari, scaffali vuoti nei supermercati per lo sciopero dei trasportatori

19 ottobre 2026
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Autotrasportatori bloccano il porto di Napoli: "Carovita riguarda tutti"

19 ottobre 2026
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Kiev: "Per la prima volta un soldato ferito è stato evacuato con un drone"

19 ottobre 2026
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Autotrasportatori in piazza a Bari: "Grande disagio che ricadrà sui consumatori"

19 ottobre 2026
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Rubio ammette: "Si è parlato di incontro con Putin e Xi"

19 ottobre 2026
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Morte Rossi, Commissione d'inchiesta fa i nomi di due presunti coinvolti

19 ottobre 2026
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