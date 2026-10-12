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Lancio di farina su Glucksmann a Parigi dopo il trionfo alle primarie
Il candidato socialdemocratico alle presidenziali colpito mentre saliva su un taxi
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Devastato da un incendio il più antico mercato coperto di Parigi

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Frana in una grotta in Sardegna, speleologo bloccato a dieci metri di profondità

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Il panico dei passeggeri a Riad durante l'attacco Houthi all'aeroporto

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Zelensky: "Mosca ha colpito una centrale elettrica dopo l'annuncio di Trump su tregua"

11 ottobre 2026
Zelensky: \"Mosca ha colpito una centrale elettrica dopo l'annuncio di Trump su tregua\"
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Houthi rivendicano ondata di raid su aeroporto di Riad e impianti energetici sauditi

11 ottobre 2026
Houthi rivendicano ondata di raid su aeroporto di Riad e impianti energetici sauditi
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Francia, Glucksmann conquista le primarie socialdemocratiche già dal primo turno

11 ottobre 2026
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Melenchon: "È necessario il diritto di voto a 16 anni"

11 ottobre 2026
Melenchon: \"È necessario il diritto di voto a 16 anni\"
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Barcolana, il vincitore: "È la mia 50/a partecipazione ma è sempre una grande emozione"

11 ottobre 2026
Barcolana, il vincitore: \"È la mia 50/a partecipazione ma è sempre una grande emozione\"
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Gialuz: "È stata una delle Barcolane più belle"

11 ottobre 2026
Gialuz: \"È stata una delle Barcolane più belle\"
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Ammiraglio Liardo: "Dodici mezzi in mare per la buona riuscita della Barcolana"

11 ottobre 2026
Ammiraglio Liardo: \"Dodici mezzi in mare per la buona riuscita della Barcolana\"
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Tajani: "Io do la linea, per chi non si riconosce ci sono congressi"

11 ottobre 2026
Tajani: \"Io do la linea, per chi non si riconosce ci sono congressi\"
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Tajani: "Vogliamo governare Milano, Perego incarna lo spirito della città"

11 ottobre 2026
Tajani: \"Vogliamo governare Milano, Perego incarna lo spirito della città\"
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