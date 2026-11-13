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Lorella Romanin: «Che i nuovi studenti sappiano apprezzare la propria vita»

Nella mattinata di oggi si è svolto nell’aula magna “Christian Fortunelli” dell’IISS Claudia de’ Medici, l’incontro “Ricordare Christian, una storia che continua ad ispirarci”, per raccontare il significato di un’intitolazione che vuole trasmettere alle nuove generazioni i valori del coraggio e dell’inclusione. Nel video la commozione di Lorella Romanin, mamma di Christian: «Che i nuovi studenti sappiano apprezzare la propria vita, avere la salute è avere tutto». (Videointervista a cura di Stefano Segatto)