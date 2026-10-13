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Marsiglia, gli studenti bloccano l’ingresso del liceo Saint-Charles
Utilizzati bidoni della spazzatura, oggi il cosiddetto “quinto atto” della mobilitazione
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Ungheria adotta prima legge che elimina disposizioni anti-Lgbt+ di Orbán

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Brasile, migliaia in piazza a Rio per sostenere la rielezione di Lula

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Ex Ilva, Brigati (Fiom): "Le misure del governo sono insufficienti"

Ex Ilva, Brigati (Fiom): \"Le misure del governo sono insufficienti\"
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Anche Greta Thunberg nel 'quinto atto' delle proteste studentesche in Francia

13 ottobre 2026
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Pakistan, 'deraglia treno vicino a Multan, almeno 4 morti'

13 ottobre 2026
Pakistan, 'deraglia treno vicino a Multan, almeno 4 morti'
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Botte e urla in via Cappuccini

13 ottobre 2026
Botte e urla in via Cappuccini
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Garlasco, legale Sempio: "Impronte scarpe? Siamo andati molto oltre le risultanze"

12 ottobre 2026
Garlasco, legale Sempio: \"Impronte scarpe? Siamo andati molto oltre le risultanze\"
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Usa, blitz del Dipartimento Sicurezza interna nella casa della deputata dem Ilhan Omar

12 ottobre 2026
Usa, blitz del Dipartimento Sicurezza interna nella casa della deputata dem Ilhan Omar
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Prodi: "Democrazia è in arretramento, serve raggiungere la pace"

12 ottobre 2026
Prodi: \"Democrazia è in arretramento, serve raggiungere la pace\"
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Bruxelles, scontri con la polizia vicino alla stazione Midi: 10 arresti, di cui 9 minori

12 ottobre 2026
Bruxelles, scontri con la polizia vicino alla stazione Midi: 10 arresti, di cui 9 minori
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Neonato abbandonato in un sacchetto per strada nel Milanese

12 ottobre 2026
Neonato abbandonato in un sacchetto per strada nel Milanese
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Liberato speleologo intrappolato in grotta in Sardegna, è cosciente

12 ottobre 2026
Liberato speleologo intrappolato in grotta in Sardegna, è cosciente
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