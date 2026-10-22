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Mattarella: “Un’appropriata dinamica salariale è valore della civiltà europea”
Alla consegna delle stelle al merito del Lavoro: “Macchine siano al servizio delle persone"
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La Corte penale internazionale vince il premio Sacharov del Pe

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Truffa del "finto carabiniere": a Rocca di Papa chiamano, ma a casa di uno vero

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Università, a Roma 1.400 studenti per scegliere il proprio futuro

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Salvini: "I militari a Milano potranno intervenire con Lince e droni"

22 ottobre 2026
Salvini: \"I militari a Milano potranno intervenire con Lince e droni\"
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Meloni: "Pochi soggetti continuano i blocchi, non tolleriamo le intimidazioni"

22 ottobre 2026
Meloni: \"Pochi soggetti continuano i blocchi, non tolleriamo le intimidazioni\"
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Sostenibilità e prestazioni tecniche, a Bolzano la terza edizione di Smart & Sustainable Materials

22 ottobre 2026
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Natali (Confprofessioni): "Mondo professioni asse portante del sistema paese"

22 ottobre 2026
Natali (Confprofessioni): \"Mondo professioni asse portante del sistema paese\"
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Vertenza Eurallumina, operai in protesta a 60 metri d'altezza

22 ottobre 2026
Vertenza Eurallumina, operai in protesta a 60 metri d'altezza
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Ucraina, attacco russo nel Kharkiv: a fuoco abitazioni e camion

22 ottobre 2026
Ucraina, attacco russo nel Kharkiv: a fuoco abitazioni e camion
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Russia libera Stephen Hubbard, era stato condannato per attività mercenaria

22 ottobre 2026
Russia libera Stephen Hubbard, era stato condannato per attività mercenaria
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Serbia, marcia degli studenti verso Belgrado in conclusione della campagna elettorale

22 ottobre 2026
Serbia, marcia degli studenti verso Belgrado in conclusione della campagna elettorale
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Lisbona, quinta giornata di manifestazioni contro l'impennata dei costi degli alloggi

22 ottobre 2026
Lisbona, quinta giornata di manifestazioni contro l'impennata dei costi degli alloggi
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