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Proteste in Francia, incendiato e distrutto in gran parte il municipio di Limoges
Al termine della manifestazione contro il caro vita, prefetto: “Danni gravissimi”
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Jenna Ortega cambia pelle dopo Mercoledì con “Klara e il Sole”, ora è un’androide

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In Abruzzo l'inusuale mondiale di papere galleggianti

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Il monte Faito a Introdacqua si “colora” con il foliage autunnale

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Papa Leone torna a pronunciare l’Angelus, l'emozione dei fedeli

18 ottobre 2026
Papa Leone torna a pronunciare l’Angelus, l'emozione dei fedeli
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Il Papa: “Riprenderò le attività gradualmente”

18 ottobre 2026
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Colonna di fumo nero su San Pietroburgo dopo attacco ucraino al terminal petrolifero

18 ottobre 2026
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Il Vaticano si prepara per il primo Angelus del Papa dopo l'operazione

18 ottobre 2026
Il Vaticano si prepara per il primo Angelus del Papa dopo l'operazione
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Scontri a Milano, Silvia Salis: "Istanze legittime, ma la violenza è da condannare"

18 ottobre 2026
Scontri a Milano, Silvia Salis: \"Istanze legittime, ma la violenza è da condannare\"
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Sale la tensione a Tirana, ieri molotov contro la Banca centrale e la Corte suprema

18 ottobre 2026
Sale la tensione a Tirana, ieri molotov contro la Banca centrale e la Corte suprema
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Pink Parade per la salute femminile, a Bolzano il traguardo è una festa: balla anche l’assessore Messner

18 ottobre 2026
Pink Parade per la salute femminile, a Bolzano il traguardo è una festa: balla anche l’assessore Messner
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Messico, la parata degli “alebrijes” colora la capitale verso il Giorno dei Morti

18 ottobre 2026
Messico, la parata degli “alebrijes” colora la capitale verso il Giorno dei Morti
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Proteste a Parigi, guerriglia contro il caro vita: record di 855 fermi

18 ottobre 2026
Proteste a Parigi, guerriglia contro il caro vita: record di 855 fermi
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