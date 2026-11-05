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Rientrato in Italia il docente arrestato in Cisgiordania: "È stata dura"
Donato Ferdori aiutava i palestinesi nella raccolta delle olive. "Subiti abusi psicologici e fisici"
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Ricerca Nhrg: il 92% del campione chiede un aumento di stipendio entro un anno

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Strasburgo, la polizia sgombera un blocco stradale degli studenti

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Marsiglia, sindacati in corteo contro le politiche economiche del governo

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Raduno Maga a Ferrara, "Seguire gli Stati Uniti nell'uscita dall'Oms"

5 novembre 2026
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Deloitte connette imprese e investitori con l'Entrepreneur Summit

5 novembre 2026
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La Fondazione con il Sud lancia l'allarme spopolamento

5 novembre 2026
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Catania, sparò in discoteca: 19enne arrestato per tentato omicidio

5 novembre 2026
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Premiati dieci progetti su integrazione, inclusione sociale e disabilità

5 novembre 2026
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Tajani: "Fare in modo che la scienza sia strumento di crescita del Paese"

5 novembre 2026
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Tripodi: "Dal territorio competenze che fanno eccellere l'Italia nel mondo"

5 novembre 2026
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Al via la mostra del Maxxi Bulgari Prize, Bruni: "Sosteniamo la giovane arte"

5 novembre 2026
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Presentato a Roma il nuovo "Quotidiano Nazionale" di Del Vecchio

5 novembre 2026
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