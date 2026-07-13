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SalinaDocFest, premiata Sepideh Farsi per film manifesto contro la guerra
Con “Put Your Soul on Your Hand and Walk” la regista iraniana racconta le vittime dei conflitti
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Forze armate Usa diffondono i filmati di attacchi contro obiettivi iraniani

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Vasto incendio nella foresta di Fontainebleau vicino Parigi

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Almeno 27 morti in un incendio che ha devastato un pub a Bangkok

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Sesto Pusteria, la gioia dei tifosi di Sinner

12 luglio 2026
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Sesto, la gioia sul punto del match

12 luglio 2026
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Ecuador, gli animali domestici diventano testimoni ai matrimoni

12 luglio 2026
Ecuador, gli animali domestici diventano testimoni ai matrimoni
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John Hannah all'Italian Global Series: "Il cinema d'avventura? Per me è una sfida"

12 luglio 2026
John Hannah all'Italian Global Series: \"Il cinema d'avventura? Per me è una sfida\"
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Peppino di Capri, il figlio Edoardo: "Emozionante vedere tutto questo affetto"

12 luglio 2026
Peppino di Capri, il figlio Edoardo: \"Emozionante vedere tutto questo affetto\"
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Israele, distrutti tunnel di Hezbollah nel sud del Libano

12 luglio 2026
Israele, distrutti tunnel di Hezbollah nel sud del Libano
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L'ultimo saluto a Peppino di Capri, la bara in Piazzetta tra gli applausi

12 luglio 2026
L'ultimo saluto a Peppino di Capri, la bara in Piazzetta tra gli applausi
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Militante di Fn picchia un migrante che bloccava il traffico e posta il video sui social

12 luglio 2026
Militante di Fn picchia un migrante che bloccava il traffico e posta il video sui social
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Maxi rogo in Spagna, la devastazione dell'incendio vista dall'alto

12 luglio 2026
Maxi rogo in Spagna, la devastazione dell'incendio vista dall'alto
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