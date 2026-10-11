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Trump: "L'attacco all'aeroporto di Riad non è accettabile"
Il presidente Usa: "Putin vorrebbe fortemente un accordo"
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Nepal, improvvisa inondazione nella regione di Gorkha

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Messico, forti piogge causano una frana ad Acapulco

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L'uragano Isaias colpisce la Florida, alberi abbattuti e case danneggiate

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Greta Thunberg: "Bagnoli come un campo di battaglia, ma la comunità resiste"

10 ottobre 2026
Greta Thunberg: \"Bagnoli come un campo di battaglia, ma la comunità resiste\"
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Barcolana 2026, con Fincantieri gli impiegati prendono il largo

10 ottobre 2026
Barcolana 2026, con Fincantieri gli impiegati prendono il largo
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Maltempo a Bari, allagata la cripta della basilica di San Nicola

10 ottobre 2026
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Si chiude a Milano la Biennale dell’Economia Cooperativa

10 ottobre 2026
Si chiude a Milano la Biennale dell’Economia Cooperativa
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Südtirol-Ascoli finisce in parità, il video commento del direttore Beccari e di Gaiardelli

10 ottobre 2026
Südtirol-Ascoli finisce in parità, il video commento del direttore Beccari e di Gaiardelli
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Torino, inaugurata la mostra ANSA "Le donne della Repubblica"

10 ottobre 2026
Torino, inaugurata la mostra ANSA \"Le donne della Repubblica\"
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Dalla musica ai videogiochi, in Iraq è un trionfo d'arte al festival di Babilonia

10 ottobre 2026
Dalla musica ai videogiochi, in Iraq è un trionfo d'arte al festival di Babilonia
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Raid russo distrugge un edificio a Zaporizhzhia: almeno 17 vittime

10 ottobre 2026
Raid russo distrugge un edificio a Zaporizhzhia: almeno 17 vittime
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Sfida tra coniglietti nel campionato europeo di salto a ostacoli

10 ottobre 2026
Sfida tra coniglietti nel campionato europeo di salto a ostacoli
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