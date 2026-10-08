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Trump: “Merito il Nobel per la pace, ho risolto otto guerre e salvato milioni di vite”
“Ho fermato la distruzione eterna del mondo perché l’Iran non avrà mai un’arma nucleare”
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Parigi, polizia smantella una barricata eretta dagli studenti

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Continuano le proteste degli studenti in tutta la Francia: cassonetti in fiamme a Rennes

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Dalmasso (Satispay): ‘rendere strutturale detassazione fringe benefit’

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Valditara, situazione della scuola italiana diversa rispetto alla Francia

8 ottobre 2026
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Scuola: Valditara presenta i risultati del PNRR

8 ottobre 2026
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Israele: “Chiuso consolato Gb a Gerusalemme Est ma alcuni diplomatici possono restare”

8 ottobre 2026
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Yemen, il blocco imposto dagli Houthi aggrava la carenza di generi alimentari

8 ottobre 2026
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Ben Affleck presenta “Animals”, il nuovo film Netflix in uscita il 9 ottobre

8 ottobre 2026
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"Le donne della Repubblica", le foto ANSA in mostra all'ABI

8 ottobre 2026
\"Le donne della Repubblica\", le foto ANSA in mostra all'ABI
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Pelicot alla Fiera del Libro di Francoforte: “La violenza sessuale non conosce confini”

8 ottobre 2026
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Premio Nobel per la medicina: l’annuncio del vincitore Deisseroth alla famiglia

8 ottobre 2026
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Sequestrati 420 chili di hashish a Bologna: anche due 70enni tra i sei arrestati

8 ottobre 2026
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