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Venezia, “esempio” di leadership aperta al mondo
Proietti, managing partner BIP: “L’intelligenza collettiva motore di nuove idee”
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Dalla rivoluzione industriale all’AI: “Trasformazione del mondo del lavoro, come nel Settecento”

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Minacce globali e dominio cyber: proteggere il sistema facendo rete

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Napoli, i negozi di lusso si preparano alle manifestazioni di domani

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23 ottobre 2026
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Leadership adattiva e al femminile: Italia ancora indietro

23 ottobre 2026
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Cohen:“Senza fiducia si perde velocità e agilità, non possiamo permettercelo”

23 ottobre 2026
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Passera: “Un capo è come un direttore d’orchestra, conosce ed esalta i suoi musicisti”

23 ottobre 2026
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Israele ordina la demolizione della casa di uno dei responsabili dell’attacco a Hebron

23 ottobre 2026
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Innovazione, nasce Innovators Under 35 Europe. Nel 2027 premi ai nuovi talenti europei

23 ottobre 2026
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Crolla palazzo di 18 piani in Kenya, diversi intrappolati tra le macerie

23 ottobre 2026
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Venezia, “esempio” di leadership aperta al mondo

23 ottobre 2026
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Leadership, tecnologia, conoscenza: un convegno a Venezia sul “triathlon thinking”

23 ottobre 2026
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