Appiano. Usano il furgone come ariete e rubano una moto

BOLZANO. I ladri hanno colpito in piena notte nella zona produttiva di Frangarto, in via Pillhof. Prima hanno rubato un furgone dalla falegnameria Kagler e, usando questo mezzo come un ariete, hanno tentato di sfondare la porta d'ingresso di Motosport Niedermayr.

La porta si è così inclinata verso l'interno del negozio, permettendo ai malviventi di entrarvi. Le loro intenzioni erano quelle di caricare il furgone di quanta più merce possibile, ma alla fine sono riusciti ad impossessarsi di una "sola" moto KTM del valore di 6.000 euro.

I ladri, infatti, sono stati costretti ben presto alla fuga, visto che i proprietari del negozio, che abitano proprio sopra i locali adibiti all'attività commerciale, sono stati svegliati dal forte rumore e si sono accorti così immediatamente di quanto stava accadendo al piano di sotto.

I danni per Motosport Niedermayr sono ingenti, considerando che, oltre la porta sfondata e la moto rubata, risultano danneggiate diverse motociclette all'interno del negozio.

Le indagini sono condotte dai carabinieri.