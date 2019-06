Bolzano città più cara d’Italia, per le famiglie 499 euro in più

BOLZANO. L'Istat ha appeno reso noti i dati dell'inflazione di maggio delle regioni e dei capoluoghi di regione e comuni con più di 150 mila abitanti, in base ai quali l'Unione nazionale consumatori stila ogni anno la classifica delle città e delle regioni più care d'Italia, in termini di aumento del costo della vita. E secondo lo studio dei Consumatori, in testa alla classifica dei capoluoghi e delle città con più di 150 mila abitanti più care - in termini di rincari - si conferma Bolzano che, pur non avendo l'inflazione più alta, +1,5% (il record appartiene a Bari: +1,6%), ha la maggior spesa aggiuntiva, equivalente, per una famiglia tipo, a 499 euro su base annua. Al secondo posto Modena, dove il rialzo dei prezzi dell'1,5%determina un aggravio annuo di spesa, per una famiglia media, pari a 421 euro, terza Brescia, l'inflazione a +1,3% comporta una spesa supplementare pari a 382 euro.

La città più conveniente, in termini di minori rincari, è, invece, Firenze dove l'inflazione a +0,1% genera un esborso addizionale annuo di appena 27 euro. Al secondo posto Perugia (+0,2%, pari a 45 euro) e al terzo Ancona, +0,3%, con un aumento del costo della vita pari a 65 euro. In testa alla classifica delle regioni più costose in termini di maggior spesa, il Trentino Alto Adige, che con l'inflazione a +1,3 registra, per una famiglia tipo, una batosta pari a 368 euro su base annua. Segue la Liguria, dove l'incremento dei prezzi maggiore tra tutte le regioni, pari all'1,6%, implica un'impennata del costo della vita pari a 354 euro, terza l'Emilia Romagna, dove per via dell'inflazione all'1%, si ha un salasso annuo di 272 euro. L'Umbria si conferma, come ad aprile, la regione con meno rincari, con un'inflazione dello 0,4% che si traduce in una spesa aggiuntiva di 87 euro. L’Astat - l’istituto provinciale di statistica - dice che nel mese di maggio 2019 l'inflazione - calcolata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (Foi) senza tabacchi - è risultata pari all'1,4% per il Comune di Bolzano ed allo 0,7% a livello nazionale. Questi dati vengono utilizzati per adeguare periodicamente i valori monetari, ad esempio il canone di affitto o l’assegno dovuto al coniuge separato.