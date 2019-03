Cade dal terzo piano dell'albergo: gravissimo studente

Vigo di Fassa. Uno studente di Varese in gita scolastica in Trentino è caduto dal terzo piano di un albergo a Vigo di Fassa. L'adolescente si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Santa Chiara di Trento. Sull'episodio, accaduto verso le 4 di domenica mattina (10 marzo), indagano i carabinieri e l'ipotesi è che il ragazzo, di una scuola superiore, stesse tentando di calarsi dal balcone. L'allarme è stato dato dai compagni.