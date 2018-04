Duecento multe a Bolzano nella giornata senza auto

BOLZANO. Tantissime le famiglie che hanno gioito per una domenica diversa, da trascorrere in bici o di corsa per le strade della città .Vivicittà, Recycling show ed Orienteering hanno dunque colpito nel segno, regalando ai bolzanini la città "libera" dalle autovetture per qualche ora.

Anche in questa occasione, però, parecchi automobilisti che hanno cercato di circolare nonostante il divieto scattato dalle 10.30 e andato avanti fino alle 16.

Sono state circa 200, infatti, le multe elevate dagli agenti della polizia municipale durante la giornata: ciascuna da 85 euro per un totale che supera di poco i 16 mila euro (ma i vigili ricordano che se si paga entro 5 giorni la sanzione scende da 85 a 59 euro).

Va detto comunque che è andata un po’ meglio dell’edizione di Vivicittà dello scorso anno quando le multe erano state 250.