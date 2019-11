Eros Ramazzotti tra emozioni e impegno Unicef

BOLZANO. Grande spettacolo e fan in delirio per Eros Ramazzotti che, martedì sera, s’è esibito in concerto al PalaOnda. Ma al di là del concerto in sé, altri momenti intensi e indimenticabili sono stati vissuti da Manuela Paparella, 41 anni, che, da circa un anno e mezzo ha perso quasi completamente l’udito, non solo è andata al concerto, ma poi è riuscita anche ad abbracciare il suo idolo.

Emozioni anche per Patrizia Daidone, presidente Unicef Bolzano, che nel backstage ha incontrato Eros e gli ha consegnato una “Pigotta”, una simpatica bambola nata per sostenere l’infanzia nei paesi in via di sviluppo e realizzata proprio per l’artista dalla volontaria Dany. Ramazzotti ha speso parole di elogio per i progetti che Unicef porta avanti nel mondo per i più piccoli.