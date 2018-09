Fa shopping nei negozi più cari, la polizia scopre a casa sua un etto di cocaina

BOLZANO. Cinque involucri contenenti cocaina, per un peso complessivo di circa un etto, la somma di 11.600 euro nascosta in varie parti della stanza da letto, due bilancini di precisione e oltre un chilo di sostanza da taglio.

E' quanto sequestrato dalla polizia a un cittadino albanese, A.K., di 50 anni.

Nel corso degli ultimi giorni, personale dell’Unità Specializzata Antidroga della Squadra Mobile della Questura di Bolzano aveva tenuto d’occhio l'uomo, con pedinamenti ed osservazioni.

L'individuo, oltre ad “intrattenersi” e passare le sue giornate in locali del centro, aveva fatto numerosi acquisti in prestigiosi negozi. Inoltre, pur essendo residente a Trento, disponeva di un monolocale in zona Dodiciville e aveva frequenti contatti con alcuni pregiudicati per traffico di droga.

Nel pomeriggio di ieri l'uomo è stato fermato e, a seguito di specifica richiesta sul motivo della sua presenza in questo capoluogo, ha asserito di essere di passaggio a Bolzano, in quanto residente nel Trentino.

Gli agenti hanno perquisito la sua abitazione trovando droga e denaro e l'hanno poi arrestato.