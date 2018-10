Festival dello sport, una sfilata di big: da Tortu a Bebe Vio, da Guardiola alla Pellegrini

TRENTO. Si avvicina la prima edizione del Festival dello sport di Trento. Questa mattina, presso la facoltà di Sociologia, è stato presentato il palinsesto definitivo della manifestazione, con la conferma di grandi nomi come Federica Pellegrini, la prima campionessa olimpica italiana di nuoto, che si racconterà al Festival nella giornata di domenica 14 ottobre.

All'incontro hanno partecipato, tra gli altri, il vicedirettore della Gazzetta dello Sport e curatore scientifico del Festival, Gianni Valenti, il ceo di Trentino Marketing, Maurizio Rossini, e la presidente del Coni provinciale, Paola Mora. «Dall'11 al 14 ottobre avremo a Trento il gotha dello sport nazionale ed internazionale. Quindi i grandi sportivi, i volti, le gesta e i record. Ma anche i tecnici e tutte le persone che lavorano nel mondo dello sport. L'auspicio è che il Trentino si stringa attorno a questo Festival per farlo diventare la prima di tante bellissime edizioni», commenta Rossini. Tra gli ospiti gli allenatori Pep Guardiola, Carlo Ancelotti e Arrigo Sacchi, che discuteranno della "Bellezza del calcio raccontata dai maestri".

Di calcio si parlerà anche alla "tavola rotonda" cui siederanno il presidente Fifa, Gianni Infantino, quello della Uefa, Aleksander Ceferin, il presidente della Juventus e di Eca, Andrea Agnelli, il presidente di Rcs Mediagroup e del Torino, Urbano Cairo, e il vicesegretario generale Fifa ed ex calciatore, Zvonimir Boban.

Maurizia Cacciatori e Francesca Piccinini, icone del volley azzurro, si racconteranno al pubblico sabato 13 ottobre, stesso giorno in cui Steve Nash, giocatore della Hall of fame Nba e re degli assist, interverrà al Teatro Sociale. Sarà ospite speciale del Festival anche il cavallo Varenne, trottatore più vincente di tutti i tempi, con il proprietario, Enzo Giordano. In molte piazze della città saranno allestiti dei "camp", per dare al pubblico la possibilità di divertirsi e provare diverse discipline con il supporto di professionisti.

Non mancheranno momenti musicali e di lettura,workshop e proiezioni di film ispirati al mondo dello sport.

Tutti i nomi. Ecco i nomi dei protagonisti (nelle foto tratte dal sito dell'organizzazione) in un elenco, in ordine alfabetico, che potrebbe ancora arricchirsi: Giuseppe, Carmine e Agostino Abbagnale, Jean Alesi, Giacomo Agostini, Carlo Ancelotti, Stefano Baldini, Alessandro Benetton, Patrizio Bertelli, Max Biaggi, Gianlorenzo Blengini, Riccardo Bonadeo, Ross Brawn, Federica Brignone, Maurizia Cacciatori, Tony Cairoli, Martina Caironi, Giorgio e Tania Cagnotto, Niccolò Campriani, Davide Cassani, Igor Cassina, Pierluigi Collina, Brunello Cucinielli, Gigi Dall'Igna, Francesca Dallapè, Elisa Di Francisca, Angela Eiter, Arianna Errigo, Kristian Ghedina, Simone Giannelli, Sofia Goggia, Pep Guardiola, Josefa Idem, Luigi Lamonica, Tamara Lunger, Paolo Maldini, Manolo, Bob McAdoo, Dino Meneghin, Reinhold Messner, Diego Milito, Gian Paolo Montali, Massimo Moratti, Simone Moro, Francesco Moser, Steve Nash, Mara Navarria, Adam Ondra, Luca Pancalli, Fabrizio Pasquali, Letizia Paternoster, Pierfrancesco Pavoni, Federica Pellegrini, Dan Peterson, Francesca Piccinini, Michele Pirro, Riccardo Pittis, Francesca Porcellato, Roberto Premier, Maria Rosa Quario, Don Quarrie, Angelika Rainer, Markus Rehm, Nicola Rizzoli, Fabrizio Rossini, Meo Sacchetti, Arrigo Sacchi, Francesca Schiavone, Max Sirena, Carlo Simionato, Giovanni Soldini, Jimmy Spithill, Stefano Tilli, Filippo Tortu, Giovanna Trillini, Dorina Vaccaroni, Giusy Versace, Valentina Vezzali, Roberta Vinci, Bebe Vio, Alice Volpi, Javier Zanetti.

Trento ospiterà Il Festival dello Sport nei teatri, i palazzi storici e le piazze, in un continuo intrecciarsi di appuntamenti indoor e attività outdoor dal mattino alla sera, offrendo informazione, spettacolo, divertimento e tanto sport, con una inaugurazione prevista la sera dell’11 e poi tre giornate articolate in un ricco palinsesto di eventi.

Il Festival dello Sport offrirà anche serate di spettacolo, per celebrare lo sport con la musica e il teatro, con artisti di primo livello come i Kataklò, Neri Marcorè, Federico Buffa, Gianfelice Facchetti. E non mancheranno incursioni musicali con Francesca Michielin, sul palco insieme a Sogia Goggia, e uno show tra gastronomia e sport, con Davide Oldani. All’interno del programma, cinema e libri hanno percorsi dedicati. Per tutta la durata del festival il cinema Vittoria avrà in cartellone una vasta rassegna di film ispirati al mondo dello sport e dei record, anche in collaborazione con Trento Film Festival.

Quanto ai libri, è in programma un vero festival nel festival all’interno del grande bookstore allestito in Piazza Duomo. Ci saranno tra gli altri: Hervé Barmasse, Enrico Brizzi, Ivan Cordoba, Luca Crovi, Oscar De Pellegrini, Vikash Dhorasoo, Tommy Dibari, Davide Ferrario, Marco Malvaldi, Fulvio Massini, Oney Tapia.

Il mondo della scienza e della tecnologia avrà un polo dedicato, il Tech Dome, con incontri, eventi esperienziali dedicati alle nuove tecnologie, la presenza di start up e workshop. Anche il Muse si attiverà con un programma speciale e al Palazzo delle Albere sarà allestita la mostra Tutti i colori del Motomondiale, con i caschi e le altre creazioni del designer Aldo Drudi. Sarà ospite speciale del festival Varenne, il trottatore più vincente e più ricco di tutti i tempi, con il suo proprietario Enzo Giordano, il suo mitico driver Giampaolo Minnucci e Roberto Brischetto.

Molte piazze della città – Duomo, Dante, Fiera, Santa Maria Maggiore - saranno dedicate allo sport praticato, con campi di gioco, circuiti, palestre e pedane: un ricco palinsesto animerà i vari camp per dare al pubblico la possibilità di divertirsi e allenarsi affiancati da coach professionisti, in collaborazione con le federazioni e associazioni locali dei vari sport: Basket, con Aquila Basket - Albatros Basket; Volley, con Trentino Volley; Scherma, con Fis - Club Scherma Trento; Arrampicata, con Fasi - Guide Alpine; Ciclismo e Mountain bike, con Fci - U.S. Aurora - C.C. Forti E Veloci; Atletica e running, con Fidal - Atletica Trento; Skiroll, con Fisi - Asd Charly Gaul. I principali incontri in palinsesto saranno trasmessi in diretta sul maxischermo di piazza Duomo, sul sito del festival (ilfestivaldellosport.it) e su gazzetta.it.