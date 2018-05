Flixbus investe su Bolzano, nuove mete per l'estate 2018

BOLZANO. Grazie alle nuove corse in partenza da Bolzano, sarà più facile raggiungere il Lago di Garda: dal 24 maggio partiranno corse dirette per svariate località del Benaco tra cui Garda e Sirmione, oltre per che Brenzone, Torri del Benaco, Bardolino o Lazise.

Anche per chi quest’estate trascorrerà le ferie al mare, la scelta è ampia: oltre alle destinazioni già raggiunte in Liguria (Albenga, Imperia e Sanremo), dal 14 giugno gli autobus verdi collegheranno Bolzano anche con note località della Riviera Romagnola: dai Lidi di Comacchio a Cattolica, passando per Riccione, Rimini, Bellaria, Cesenatico, Cervia e i Lidi Ravennati i Bolzanini potranno utilizzare il servizio di FlixBus per raggiungere la località balneare preferita per l’estate 2018.

Novità anche per chi desidera trascorrere un weekend all’estero: da giovedì 10 maggio partiranno i nuovi collegamenti con Praga, raggiungibile con corse notturne ideali per ottimizzare i tempi, mentre da metà giugno sarà possibile viaggiare comodamente verso la caratteristica città portuale di Fiume.