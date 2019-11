Flop luminarie, ultimatum del Comune alla ditta

BOLZANO. Nonostante si siano spesi 160 mila euro, molte sono spente, alcune non sono sicure, altre non rispettano il gusto dei bolzanini, che invece negli ultimi anni erano soddisfatti. Un disastro, il montaggio delle luminarie di natale, tanto che ieri il Comune ha lanciato un ultimatum e minaccia le vie legali contro la ditta di Salerno vincitrice del relativo bando per il 2019. Lo ha annunciato l’assessore competente Angelo Gennaccaro, anche per arginare la notevole quantità di critiche piovute negli ultimi giorni in municipio come pure al nostro giornale.

«Sono dieci giorni», precisa l’assessore Gennaccarro, «che stiamo contestando alla ditta incaricata, punto su punto, tutto ciò che non va». È il primo ad essere deluso, l’assessore: «Come gli altri anni non abbiamo fatto una gara al massimo ribasso, anzi. Abbiamo puntato sulla qualità del progetto. Sulla carta, la ditta di Salerno ha presentato il progetto migliore. La commissione tecnica ha esaminato i progetti e il loro era il migliore». Adesso, «dopo l’assegnazione, con tutto l’iter, le carte a posto, quando si è cominciato a montare ci siamo accorti che molte cose non andavano. Diversi problemi tecnici durante l’allestimento, mancata corrispondenza con quanto promesso su carta, luminarie storte, molte spente, altre davvero improponibili. Ne siamo coscienti, da giorni facciamo pressioni e stiamo valutando se passare alle vie legali».

La ditta ha tempo fino a domani sera per rimediare.