Il prefetto: «Basta accampamenti abusivi»

BOLZANO. «Quello che è accaduto è gravissimo e inammissibile. Mi auguro che quanto successo al direttore della Sport City non mini il rapporto di fiducia e collaborazione che si è venuto a creare tra i cittadini e le istituzioni anche nel contrasto agli accampamenti abusivi. Il signor Moretti è stato aggredito da soggetti già responsabili di comportamenti illegali, per aver preteso il rispetto delle regole. Tutto ciò comunque non fermerà gli sgomberi. I cittadini devono continuare a segnalare».

Così il prefetto Vito Cusumano che ha espresso solidarietà e sostegno a Massimo Moretti - direttore della Sport City, la cooperativa che per conto del Comune gestisce l’impianto polifunzionale di via Maso della Pieve - aggredito e picchiato a sangue mercoledì intorno alle 13 da tre romeni. Una donna e due uomini che gli hanno lanciato in testa un grosso barattolo di vetro di sottaceti.