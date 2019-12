La Municipale ritrova tre bici vicino all'argine dell'Isarco, si cercano i proprietari

BOLZANO. Nei giorni scorsi, durante i controlli del territorio, gli agenti del Nucleo Operativo Sicurezza Urbana della Polizia Municipale di Bolzano hanno rinvenuto tre biciclette molto probabilmente oggetto di furto.

Le bici, infatti, erano state abilmente occultate sotto alcune sterpaglie lungo l'argine del fiume Isarco, ben lontano dalla vista dei passanti. Si tratta di due mountain bike, uno di colore nero ed uno bianco e di una bici a pedalata assistita di colore giallo. Le verifiche sui codici impressi sui telai non hanno portato a risalire ai rispettivi proprietari.

Il Comando di via Galilei invita quei cittadini che hanno subìto recentemente il furto della propria bicicletta a rivolgersi in orario d'ufficio presso il Comando di via Galilei 23 a Bolzano (tel. 0471/997732 oppure 997738 oppure 997741) muniti di proprio documento d'identità e la denuncia di furto.