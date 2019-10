Natale a Bolzano, via libera del Comune alla ruota panoramica

BOLZANO. La giunta comunale di Bolzano ha approvato l'installazione di una ruota panoramica nella parte più a sud del parco della stazione, durante il periodo d'Avvento e natalizio nell'ambito del Mercatino di Natale.

Nella zona interessata dal mese di febbraio vi sarà il cantiere del PRR-Waltherpark e l'area sarà sottoposta ad un importante intervento di riqualificazione e risistemazione del verde. In considerazione di tale intervento, la giunta ha chiarito che si potrà procedere con l'installazione della nuova ruota per un periodo limitato di tempo, realizzando su parte del terreno vegetale esistente, un basamento che crei i presupposti per il posizionamento in sicurezza della struttura che raggiunge un'altezza di 55 metri.

Il periodo di permanenza della ruota nel parco sarà necessariamente vincolato al cronoprogramma stabilito per l'avvio dei lavori del cantiere PRU Walther Park in quell'area, ha spiegato il sindaco nella consueta conferenza stampa del lunedì.