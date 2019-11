Solland, la Procura indaga 58 operai

Sabato 23 novembre, con orario identico a quello dei mercatini, ovvero dalle 10 alle 19.30, prende il via “il giro della grande ruota panoramica di piazza Dante”. Non ci saranno cerimonie inaugurali, ma nei prossimi giorni saranno realizzati a sorpresa un paio di eventi. Nel primo fine settimana, ad ogni adulto che salirà sulla ruota panoramica, verrà regalato un biglietto omaggio per bambino, che potrà essere utilizzato in qualunque giorno, dal lunedì al venerdì, fino al 6 gennaio (testo di Claudio Libera)