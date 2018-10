Svincolo Bressanone centro, al via i lavori del sottopasso ferroviario

BOLZANO. Sono iniziati i lavori per la parte più complessa del nuovo svincolo di Bressanone centro. La circonvallazione supererà i binari della ferrovia con un sottopasso. Durante un sopralluogo al cantiere, l'assessore alle infrastrutture Florian Mussner ha sottolineato che «per un'esecuzione senza intoppi dei lavori, è necessaria il massimo coordinamento fra tutti gli attori in campo. Non bisogna infatti dimenticare che l'area del cantiere è attraversata ogni giorno da 1.500 treni, e il traffico ferroviario non può subire rallentamenti».

Dal punto di vista dell'opera in sè, invece, l'assessore ha ribadito che «lo svincolo di Bressanone centro rappresenta un altro pilastro importante della strategia che punta a sgravare la città dal traffico di transito». Una volta completato, lo svincolo di collegamento fra la circonvallazione e il centro abitato di Bressanone consentirà di deviare il traffico in un tratto all'aperto compreso fra il cantiere comunale e la caserma Reatto, per quindi bypassare i binari della ferrovia con il tunnel oggetto del sopralluogo odierno. In totale, il tratto interessato dai lavori misura 468 metri di lunghezza, e sarà percorribile, secondo le stime, nell'estate del 2019.