Commercianti al Comune: non isolate il centro

MERANO. Cambio della guardia al timone dell’Unione commercio/Hds meranese.

Dopo vent’anni, Gundolf Wegleiter cede il testimone a Joachim Ellmenreich: garanzia di continuità e di esperienza, poiché il nuovo fiduciario, oltre a essere membro del direttivo da parecchio tempo, è stato a lungo presidente del disciolto Comitato centro storico.

Continuità che si riverbera nei punti in agenda: ieri come oggi, la raggiungibilità del centro – così come degli altri poli del commercio al dettaglio a Maia Alta e Maia Bassa – rimane in cima alla lista.

La gestione della viabilità, insomma, pare proprio rimanere la primaria fonte di attrito con l’amministrazione, qualunque sia l’interlocutore.