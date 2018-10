VAL D'ULTIMO. Una persona è morta durante un'escursione oggi, poco prima delle 17.30, in val d'Ultimo.

L'incidente sarebbe avvenuto a Santa Valburga. L'escursionista sarebbe caduto su un terreno particolarmente ripido.

Intervento del Pelikan 2, con il rianimatore che non ha potuto fare nulla per salvare la persona coinvolta. In azione anche il Soccorso alpino.