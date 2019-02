Bolzano, nuovo "schettinodromo" da 3,6 milioni di euro

BOLZANO. Ha un costo stimato di 3,6 milioni di euro il futuro impianto di pattinaggio «schettinodromo» di via Genova, a Bolzano, il cui progetto è stato presentato in Commissione lavori pubblici. L'impianto sarà dotato di un campo centrale per il pattinaggio a rotelle, omologato per partite ufficiali di hockey inline, delle dimensioni di 43 metri per 20 metri.

Il campo, compresa la nuova tribuna riservata al pubblico, sarà coperto. Previsto poi un campo più piccolo, delle dimensioni di 30 metri per 14 metri, in prevalenza dedicato al pattinaggio su ghiaccio sintetico, in modo si possa pattinare anche d'estate. La superficie d'intervento, in base allo studio di fattibilità, resterà quella attualmente in uso.

Verranno demolite le strutture esistenti, a partire dal bar, che verrà posizionato ad altezza passeggiate sulla sinistra delle tribune, e sarà dotato di ampia terrazza, oltre a collegamento con la sottostante zona campi e accesso da via Genova.