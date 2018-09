Chiusura della Val d'Ega, percorsi e orari alternativi per i bus

BOLZANO. A partire da giovedì 20 settembre, e sino a sabato 29 settembre, il tratto della strada statale della Val d'Ega compreso tra Cardano e Ponte Nova rimarrà chiuso al traffico per consentire il completamento dei nuovi tunnel che verranno aperti a breve e renderanno più fluido e sicuro il flusso dei veicoli.

Per questo motivo, tutti i bus extraurbani in servizio lungo le linee 180.1 (Bolzano - Nova Levante - Passo Carezza - Val di Fassa) e 180.2 (Bolzano - Obereggen - Nova Ponente - Pietralba) per tutta la durata della chiusura saranno deviati attraverso Collepietra e Prato Isarco, con fermata intermedia solamente a San Valentino in Campo. Al di fuori degli orari di punta, i collegamenti avranno una cadenzamento di una corsa ogni due ore.

La deviazione comporta un prolungamento del percorso di circa 30 minuti. I passeggeri diretti a Vigo di Fassa, Passo Carezza e Nova Levante dovranno cambiare mezzo a Ponte Nova, eccezion fatta per le corse serali e per quelle dedicate a scolari e studenti. Sabato 29 settembre, infine, nonostante la strada venga riaperta al traffico già nel corso della mattina, rimarrà in vigore per tutto il giorno l'orario alternativo.

Gli orari delle due linee:

1009708 Baustellenfahrplan 180.1 by Paolo Gaiardelli on Scribd

1009709 Baustellenfahrplan 180.2 by Paolo Gaiardelli on Scribd