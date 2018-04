Domenica 15 aprile niente auto a Bolzano

BOLZANO. Oltre all’edizione autunnale della Bolzanoinbici, per il 2018 la città rimarrà chiusa al traffico per una giornata anche in primavera.

L’appuntamento è per domenica prossima, il 15 aprile: dalle ore 10.30 alle ore 16 si potrà circolare in auto solo lungo gli usuali corridoi di uscita dalla città; per il resto, stop ai motori e largo ai corridori della Vivicittà e ai ciclisti della manifestazione reCycle che si terrà in piazza Tribunale.

Le strade che rimarranno aperte al traffico saranno le seguenti: via Merano e via Castel Firmiano; via Calvario a monte dell'intersezione con via Piè di Virgolo; via Maso della Pieve - dal confine del comune di Laives via San Giacomo fino all'intersezione con via Volta; via Claudia Augusta a valle dell'intersezione con via Riva del Garda e via Volta; tutta la zona produttiva di Bolzano Sud e zona artigianale Piani di Bolzano; via Sarentino e via Cadorna a monte dell'intersezione con via Fago; via Fago; piazza Gries, nel tratto di collegamento tra via Fago e via Vittorio Veneto; via Vittorio Veneto; via San Maurizio; via Lorenz Böhler; ponte Virgolo e via Mayr Nusser unicamente per i veicoli in entrata/uscita del parcheggio "Bz Centro"; via del Macello, nel tratto compreso tra il sottopasso ferroviario (in corrispondenza del ponte Loreto) e la rotonda con il ponte Campiglio.

Ecco il programma delle manifestazioni in programma: ore 10:30 partenza Vivicittà (organizza Uisp); ore 11:30 recycling show (presso lo stand Seab); ore 12:00-15:00 partenza orientiering (aperto a tutti); ore 12:15 premiazione Vivicittà; ore 13:00 recycling show (presso lo stand Seab); ore 13:30-14:30 musica dal vivo; ore 14:30 recycling show (presso lo stand Seab). .