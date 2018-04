Incidenti sugli sci, 400 interventi della polizia a Obereggen

BOLZANO. Sono stati circa 400 gli interventi effettuati, nel solo distaccamento Obereggen, dai «poliziotti-sciatori» del servizio di sicurezza e soccorso sulle piste da sci, impegnati durante la stagione invernale a Obereggen e Colfosco.

Nell'ambito dell'attività di prevenzione, anche quest'anno gli operatori della Polizia di stato hanno partecipato alle giornate formative «Sciare in sicurezza» insieme al personale della Croce bianca e del soccorso alpino, per sensibilizzare gli alunni delle scuole elementari e medie sulla sicurezza in montagna.

Gli studenti sono stati informati sulle norme di comportamento da tenere in pista, sulla segnaletica e sulle modalità di intervento in caso di incidente. Inoltre, durante il «Night show» che da diversi anni si organizza nel comprensorio sciistico di Obereggen, che vede esibirsi la scuola di sci e snowboard locale, è stato presentato il servizio che la polizia svolge sulle piste da sci ed è stato anche simulato un intervento con la motoslitta dopo un infortunio sulla pista.