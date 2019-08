Rene e Jessica, indagine della polizia sul terribile schianto in moto

BOLZANO. Mentre le comunità di Colma e Villandro si preparano per dare l'addio a Rene Niederstätter e Jessica Rabensteiner, i due giovani di 22 e 21 anni morti nel terribile schianto in moto di domenica sulla statale del Brennero, nei pressi di Prato Isarco, un'indagine è in corso per cercare di ricostruire la dinamica.

Ci stanno lavorando gli agenti della Polizia stradale di Bolzano: secondo gli inquirenti, la ricosttruzione è più complessa di quanto si potrebbe pensare. Intanto in Procura si attendono per oggi gli atti delle indagini, sulla base dei quali si deciderà se e a carico di chi aprire un fascicolo per omicidio stradale.

L'Honda Cbr 1000 condotta da Rene Niederstätter viaggiava in direzione Bolzano. Sul rettilineo, che arriva subito dopo una semicurva, la moto si è scontrata con un Suv Hyundai Santa Fe, guidata da un uomo di 53 anni della Val d’Isarco, sull’auto con lui altre due persone.

L’impatto è stato violentissimo: il giovane è morto subito, la sua ragazza all’ospedale San Maurizio.